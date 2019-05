vor 25 Min.

65-Jährige gibt kein Handzeichen: Radfahrerinnen kollidieren

Zwei Radfahrerinnen sind in Riesbürg zusammengestoßen. Beide kamen ins Krankenhaus.

Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwochabend in Riesbürg zusammengestoßen. Eine 65-jährige Radlerin wollte nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 18.50 Uhr links abbiegen, ohne ein Handzeichen anzuzeigen. Dabei kam es zur Kollision mit einer anderen Radfahrerin, die die 65-Jährige überholen wollte.

Die beiden Beteiligten verletzten sich und kamen ins Krankenhaus. Die Frau, die abbiegen wollte, wurde schwer verletzt, die andere Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen. (pm)

