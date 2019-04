65-Jähriger stirbt nach Sturz von Kipplader

Am Stabensamstag findet die Prämierung der Maibäume statt. Noch können sich Teilnehmer anmelden.

Kommunalwahl 2020

Ehingen am Ries: Bürgermeister Michel will nicht mehr antreten

Erhard Michel ist seit 2009 Bürgermeister in der Gemeinde Ehingen am Ries. Am Dienstagabend hat er seine Entscheidung dem Gemeinderat mitgeteilt.