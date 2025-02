Mann überschlägt sich in Fremdingen zweimal mit Auto

Ein 65-jähriger Autofahrer hat am Sonntagvormittag in Fremdingen einen schweren Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, befuhr er die B25 bei Fremdingen, als er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam nach links von der Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto zweimal, bis es zum Stehen kam. Der Mann erlitt durch den Unfall ein Schleudertrauma und wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro und musste abgeschleppt werden. (AZ)

