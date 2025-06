Ein Fischereiaufseher hat in Lierheim an der Eger am vergangenen Donnerstag einen Angler festgestellt, der weder einen gültigen Angelschein, noch eine Erlaubniskarte hatte. Der Aufseher verständigte daraufhin die Polizei. Der 66-jährigen Angler erhält nun eine Anzeige wegen Fischwilderei, so die Beamten. (AZ)

