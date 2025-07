Auto kollidiert mit Fahrrad in Nördlingen: 66-Jähriger verletzt

Beim Ausparken ist ein Autofahrer in Nördlingen mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Laut Polizeibericht fuhr ein 32-Jähriger am vergangenen Sonntag sein Auto gegen 17.15 Uhr aus einer seitlichen Parklücke in der Tetschen-Bodenbacher-Straße. Dabei übersah er einen von hinten heranfahrenden 66-jährigen Radfahrer. Daraufhin stürzte der 66-Jährige und zog sich mehrere Schürfwunden zu, weshalb er ärztlich versorgt werden musste. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. (AZ)

