68 Gramm Marihuana entdeckt

Die Polizei wird in einer Nördlinger Asylunterkunft fündig.

68 Gramm Marihuana hat die Polizei in einer Nördlinger Asylunterkunft gefunden. Wie die Beamten mitteilen, wurde ein mit Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger festgenommen. In seinem Zimmer, in dem sich zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren befanden, die dort nicht gemeldet sind, wurde das Marihuana entdeckt. Außerdem waren in einer Wollmütze im Bad knapp acht Gramm desselben Rauschgifts versteckt. (pm)