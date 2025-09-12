Icon Menü
68-jährige Frau versucht Diebstahl im Modegeschäft in Nördlingen – Aufgedeckt!

Nördlingen

Frau zieht in Umkleidekabine Kleidung an und will Geschäft damit verlassen

Mitarbeiterinnen sehen, wie eine Frau mit weniger Kleidungsstücken aus der Umkleide kommt, als sie mit hineingenommen hat. Dann wurde die Frau durchsucht.
    •
    •
    •
    In einer Umkleidekabine hat eine Frau in Nördlingen Kleidungsstücke angezogen.
    In einer Umkleidekabine hat eine Frau in Nördlingen Kleidungsstücke angezogen. Foto: Martin Schutt, dpa (Symbolbild)

    Zwei Mitarbeiterinnen eines Modegeschäftes in der Schrannenstraße in Nördlingen ist am Donnerstagvormittag eine 68-jährige Frau aufgefallen, die die Umkleidekabine mit weniger Bekleidungsteilen verließ, als sie es betrat. Die Frau wurde von den beiden aufgehalten und die Polizei hinzugerufen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden nach Angaben der Beamten mehrere Bekleidungsteile mit Etiketten aus diversen Geschäften gefunden. Die 68-Jährige konnte hierfür allerdings keine Kassenbons vorlegen.

    Der genaue Entwendungswert ist bislang nicht bekannt, da dieser noch bei den anderen Modegeschäften ermittelt werden müsse. Der Wert liege allerdings weit über 100 Euro. Die Frau erhält nun Strafanzeigen wegen Diebstahl und Hausverbote für die Modegeschäfte. (AZ)

