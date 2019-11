vor 38 Min.

69-Jährige wird bei Unfall in Oettingen verletzt

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Oettingen ereignet hat.

Die Autofahrerin stößt mit einem Lastwagen zusammen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Frau ist bei einem Unfall in Oettingen am Donnerstag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 45 Jahre alter Lastwagenfahrer kurz vor 10 Uhr auf der B466, er kam aus Richtung Gunzenhausen. Als die Ampel grün zeigte, bog der Mann nach links in die Bahnhofstraße ab. Das übersah eine entgegenkommende 69-jährige Autofahrerin und prallte gegen das rechte Hinterrad des abbiegenden Lkw. Die Frau erlitt Gurtprellungen. Wegen an der Unfallstelle ausgelaufenem Motoröl wurden die Feuerwehr Oettingen und die Straßenmeisterei hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 5500 Euro.

Es besteht der Verdacht, dass die Pkw-Fahrerin bei Rotlicht in die Kreuzung gefahren ist. Es werden deshalb noch Unfallzeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Nördlinger Polizei zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)

