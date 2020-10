10:04 Uhr

70-Jähriger wird auf privater Baustelle durch Säge verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 70-Jähriger auf einer privaten Baustelle in Rudelstetten davongetragen. Seine Finger gerieten beim Schneiden von Dämmplatten in eine Säge.

Schwere Verletzungen hat sich ein 70-Jähriger auf einer privaten Baustelle in Rudelstetten zugezogen. Wie die Polizei berichtet, soll er am Montagvormittag seinem Schwiegersohn in Rudelstetten beim Hausbau geholfen haben. Als er Dämmplatten an einer Tischkreissäge zuschnitt, gerieten tragischer Weise die Finger in die Säge.

Der Mann trennte sich laut Polizei einen Finger der rechten Hand ab, ein weiterer Finger wurde tief eingeschnitten. Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. (pm)

