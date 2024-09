70-Jähriger bei Versuch sein wegrollendes Auto zu stoppen verletzt

Durch einen ungewöhnlichen Unfall hat sich am Dienstagnachmittag ein 70-Jähriger verletzt. Der Mann parkte seinen Wagen in der Hauptstraße und ging anschließend in ein Bankgebäude. Das Auto machte sich in der Zeit selbstständig und rollte rückwärts davon. Eine Passantin machte den Mann darauf aufmerksam. Dieser rannte sofort zu seinem Wagen. Er versuchte ins Auto zu steigen, wurde dabei allerdings von der geöffneten Fahrertür mitgerissen und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er eine Platz- und Schürfwunde im Gesicht. Das Auto kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)

