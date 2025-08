71-Jährige verletzt: Autos kollidieren auf Ampelkreuzung in Nördlingen

Eine 71-jährige Autofahrerin ist in Nördlingen verletzt worden, nachdem sie mit einem anderen Autofahrer zusammengestoßen war. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Donnerstagabend an der Kreuzung Nürnberger Straße/ Lerchenstraße. Ein 47-Jähriger hielt mit seinem Auto zunächst in der Nürnberger Straße an der Ampel an, da diese Rot war. Zeugenaussagen zufolge fuhr der 47-Jährige plötzlich los, während eine 71-Jährige auf der Lerchenstraße stadtauswärts fuhr und Grünlicht an der Ampel hatte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Autos. Die Frau erlitt durch den Aufprall ein Schleudertrauma und verletzte sich am linken Unterarm. Sie wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. (AZ)

