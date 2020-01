09:20 Uhr

72-Jähriger stiehlt zwei Mal Bonbons aus Nördlinger Drogerie

Ein Rentner hat aus einer Drogerie zwei Mal eine Tüte Bonbons gestohlen. Was die Polizei zu dem Fall sagt.

Ein Mann hat in Nördlingen am Donnerstag zwei Mal Bonbons aus einem Nördlinger Geschäft gestohlen. Der 72-Jährige stellte sich nach Polizeiangaben mit einer Packung Hustenbonbons an der Kasse an. Da ihm die Abwicklung wohl zu lange dauerte, verließ die Person samt den Bonbons das Geschäft – der Mann hatte das sogar noch bei der Kassiererin angekündigt.

Rund 45 Minuten später wiederholte sich das. Als er vom Personal auf den vorhergehenden Diebstahl angesprochen wurde, verließ er laut dem Polizeibericht den Markt wieder mit einer Packung Bonbons ohne zu bezahlen. Die Polizei konnte den 72-jährigen Rentner ausfindig machen, der nach Angaben der Beamten an Demenz erkrankt ist. Die Bonbons hatten einen Gesamtwert von knapp 2 Euro. (pm/jltr)

