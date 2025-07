Erzieherinnen und Erzieher der Nördlinger Fachakademie feiern ihren Abschluss

An der Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern haben 72 staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher (Bachelor Professional in Sozialwesen) aus zwei Ausbildungsmodellen ihren Abschluss gefeiert. 52 Absolventen haben den klassischen Ausbildungsweg für Studierende mit mittlerem Schulabschluss erfolgreich absolviert. Dieser dauert drei Jahre und setzt eine berufliche Vorbildung voraus, etwa das Sozialpädagogische Einführungsjahr oder eine Kinderpflegeausbildung. 19 Absolventen gab es heuer aus der dreijährigen Praxisintegrierten Ausbildung („PiA“), die dual angelegt ist – mit den beiden Lernorten Schule und sozialpädagogische Einrichtung.

Beide Abschiedsgottesdienste wurden ökumenisch und sehr stimmungsvoll gefeiert, unter Leitung von Pfarrerin Marie-Christin Heider und Religionslehrer Martin Gera. Die Abschiedsfeier der Absolventen aus der klassischen Ausbildung fand am 25. Juli statt, auf Wunsch der Studierenden in Maihingen. Der Gottesdienst in der dortigen Klosterkirche trug das Motto „A million dreams“, wie auch ein Filmmusik-Lied aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman“ heißt, das unter den Absolventen beliebt ist. Anschließend feierten die Erzieherinnen und Erzieher im Gasthaus zur Sonne, wo Schulleiter Dr. Timo Meister herzlich gratulierte und aufzeigte, dass Erzieher Räume gestalten, in denen Kinder sich entfalten dürfen – echte Räume, aber auch solche im Kopf und Herz der Kinder.

Dr. Timo Meister kritisiert „Schmalspurausbildungen“

Dr. Meister kritisierte außerdem, dass neben der qualitativen Fachakademie-Ausbildung auch „Schmalspurausbildungen“ angeboten würden, sodass mittlerweile auch relativ unqualifizierte Beschäftigte mit Kindern in Gruppen arbeiteten. Grußworte aus der Kommunalpolitik sprachen auch die stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder und Nördlingens dritte Bürgermeisterin Gudrun Gebert-Löfflad. Mit einer Foto-Präsentation blickten die Absolventen auf Höhen und Tiefen der Ausbildung zurück.

Als Jahrgangsbeste wurden geehrt: Marina Kugler (1,17), Hannah Dürrwanger (1,33), Charlotte Jung (1,45) und Maria Kaltner (beste FH-Reife mit 1,5). Julia Zengerle war die beste Absolventin der „Anderen Bewerber“, also externen Prüflinge. Die Abschiedsfeier der Absolventen aus der PiA-Klasse fand am 29. Juli statt, der Gottesdienst in St. Salvator hatte das Motto „Du bist das Salz der Erde und das Licht der Welt“ – bezogen war das auf die fertigen Erzieherinnen und Erzieher und ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, bei der sie viel Gutes bewirken können. Alle Absolventen bildeten einen Chor und trugen religiöse und weltliche Lieder zur Feier bei. Beim Festakt in der Turnhalle machte Dr. Meister deutlich, wer Kinder stärke, stärke die ganze Welt. Er wünschte den Erziehern außerdem: „Lassen Sie Ihr Licht leuchten!“ Dass die Klasse zu einer guten Gemeinschaft in den Jahren der Ausbildung zusammengewachsen war, wurde in den Rückblicks-Beiträgen der Absolventen deutlich, die humorvoll und kreativ waren. Als Jahrgangsbeste wurde Anna Seidel geehrt (1,46). Bei beiden Abschiedsfeiern spielte ein Lehrer-Rock-Trio mit einem Augenzwinkern „We don’t need no education“. Die Lehrkräfte, welche die Studierenden in der Praxis betreuten, präsentierten zudem das für alle Altersgruppen geeignete Bilderbuch „Warum nicht?“, das Lebensmut und -freude vermitteln möchte. (AZ)