vor 2 Min.

73-Jähriger verursacht Unfall in Nördlingen

Er erkennt die Situation zu spät und es kommt zum Zusammenstoß. Wie hoch der Sachschaden ist.

In Wechingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhren am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer auf der Kreisstraße in Richtung Ortsmitte und mussten an der Kreuzung zur Staatsstraße anhalten. Die vorausfahrende 39-Jährige wollte zunächst losfahren, erkannte jedoch, dass das Überqueren der Kreuzung verkehrsbedingt noch nicht möglich war und blieb wieder stehen.

Der hinter ihr fahrende 73-Jährige erkannte die Situation laut Polizeiangaben nicht und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. RN

