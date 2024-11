Mülltonne brennt: Frau verhindert Feuer an Kirche

Eine 73-Jährige hat ein größeres Feuer an der Maihinger Kirche Mariä Himmelfahrt offenbar verhindert. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Frau am Sonntag, gegen 15.45 Uhr, dass eine Mülltonne rauchte. Die wiederum stand direkt an der Wand der Kirche. Die Frau löschte den Brand kurzerhand selbstständig.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte jemand widerrechtlich Kerzen und Asche in die Mülltonne gegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Asche nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden sollte, da sich die Glutnester über mehrere Tage auch in augenscheinlich erkalteter Asche befinden können. (AZ)