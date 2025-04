Mann fährt Radlerin an: Sie bricht sich das Becken

Ein Autofahrer hat am Dienstag eine Radlerin angefahren. Laut Polizeibericht fuhr der 73-Jährige auf dem Flurbereinigungsweg von Rudelstetten in Richtung Wemding. Dabei übersah er aufgrund der tief stehenden Sonne die vor ihm fahrende Radfahrerin und stieß die Frau mit dem rechten Außenspiegel an. Die 34-Jährige stürzte beim Zusammenstoß und erlitt dadurch eine Beckenfraktur. (AZ)

