Psychische Ausnahmesituation: Mann bedroht 77-Jährigen mit Holzlatte

Ein 35-Jähriger hat am Mittwoch in Munningen einen 77-Jährigen mit einer Holzlatte bedroht. Wie die Polizei berichtet, bemerkte der 77-Jährige im Hof seines Anwesens eine Person, da der Hund draußen bellte. Als der Mann die Haustür öffnete, stand ein 35-jähriger Mann in bedrohlicher Haltung mit einer Holzlatte in der Hand vor ihm. Der 77-jährige konnte dem Mann die Holzlatte abnehmen und damit von seinem Grundstück verjagen. Die Polizeibeamten fanden bei dem 35-Jährigen Betäubungsmittel und mehrere Messer. Der Mann hatte sich aus noch ungeklärter Ursache in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. (AZ)

