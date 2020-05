10:40 Uhr

78-jährige Radfahrerin in Nördlingen schwer verletzt

Die Polizei in Nördlingen berichtet von einem schweren Unfall. (Symbolbild)

Die Frau will auf den Geh- und Radweg wechseln. Was die Unfallursache ist.

In der Glashütterstraße in Nördlingen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem folgenschweren Sturz gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 78-jährige Radfahrerin gegen 15.15 Uhr von der Fahrbahn auf den Geh- und Radweg wechseln. Beim Überfahren der Bordsteinkante stürzte sie jedoch und zog sich schwere Verletzungen zu. RN

Lesen Sie auch:

Themen folgen