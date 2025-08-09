Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

79-Jähriger übersieht Lkw beim Einfahren in Wemdinger Straße – Sachschaden von 11.500 Euro

Nördlingen

Pkw stößt mit Laster zusammen: 11.500 Euro Sachschaden

Der 79-jährige Verursacher hatte Glück im Unglück: Es wurde niemand verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Nördlingen nahm einen Unfall auf, bei dem ein Auto gegen einen Lkw geprallt war.
    Die Polizei Nördlingen nahm einen Unfall auf, bei dem ein Auto gegen einen Lkw geprallt war. Foto: Daniel Karmann/dpa. Symbolfoto

    Am Freitagmittag beabsichtigte ein 79-Jähriger Mann mit seinem Pkw, von einem Grundstück in die Wemdinger Straße einzufahren. Hierbei übersah er den auf der Wemdinger Straße fahrenden Lkw, welcher von links kam und stieß mit ihm zusammen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden