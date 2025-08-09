Pkw stößt mit Laster zusammen: 11.500 Euro Sachschaden

Am Freitagmittag beabsichtigte ein 79-Jähriger Mann mit seinem Pkw, von einem Grundstück in die Wemdinger Straße einzufahren. Hierbei übersah er den auf der Wemdinger Straße fahrenden Lkw, welcher von links kam und stieß mit ihm zusammen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (AZ)

Unglück Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemdinger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis