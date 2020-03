vor 23 Min.

8,1-Millionen-Euro-Projekt: Die Baustelle an der Mittelschule Nördlingen beginnt

Die Verantwortlichen und eine Schülerin der Mittelschule Nördlingen haben am Montag den ersten Spatenstich am Anbau der Mittelschule getätigt.

Plus Für die Schüler der Mittelschule Nördlingen wurde es im bestehenden Gebäude zu eng. Eine Grafik im Artikel zeigt, wie der neue Schul-Anbau aussehen soll.

Von Philipp Wehrmann

Mehrere Schüler der Mittelschule Nördlingen stehen vor dem Platz, an dem künftig ein neuer Anbau stehen wird. Der Boden ist bereits freigelegt. Die Kinder halten Plakate in die Höhe und sagen ins Mikrofon, worauf sie sich freuen: Gemütliche Möbel , mehr Platz, eine Küche für frisches Essen, eine neue Aula und moderne Technik. Schon bald werden sie all das in dem neuen Gebäude vorfinden. Und wie das Gebäude aussehen wird und was es fertig werden soll, steht auch schon fest.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Als Rektorin Marga Riedelsheimer ihre Rede beim Spatenstich für den Anbau an der Mittelschule beginnt, wird schnell klar: Das ist kein vorgefertigtes Grußwort, wie es bei solchen Anlässen oft verlesen wird. Dass der Bau nun beginnt und ihre Schüler mehr Platz haben, bedeutet dieser Pädagogin offensichtlich viel – denn es ist dringend notwendig, wie aus ihrer Rede hervorgeht. Die besonders kleinen Klassenzimmer nannten Lehrer "Schuhschachteln" Vor der Generalsanierung des Altbaus habe man mit 380 Schülern und 18 Klassen gerechnet, nun seien es fast 500 Kinder in bis zu 26 Klassen, sagt sie. Aus Gruppen- und Fachräumen seien Klassenzimmer geworden, aus Sprechzimmern Gruppenräume. „Bei der Verteilung der Klassenzimmer haben wir uns im Kollegium scherzhaft gefragt, wer in die Schuhschachteln muss.“ Damit meint sie die besonders kleinen Klassenzimmer: In manche passten maximal 15 Schüler, ohne Schulranzen. Nach wenige Minuten sei kaum Sauerstoff mehr im Raum. Und das, obwohl die Mittelschule für manche Kinder aus schwierigen Verhältnissen „eine Zweitfamilie“ sein will. 30 Nationalitäten sind dort vertreten. Häufig seien beide Elternteile finanziell dazu gezwungen, Vollzeit zu arbeiten. „Unsere Schule ist für die Kinder, die nicht privilegiert sind.“ Weil die Kinder so viel Zeit in der Schule verbrachten, brauche man Platz. Der Anbau der Mittelschule ist mehr als 1300 Quadratmeter groß Den werden die Schüler künftig haben. Michael Leberzammer vom Architekturbüro Schlientz zufolge werden 1300 Quadratmeter Fläche vom Freistaat gefördert, in der Realität wird das Gebäude noch etwas größer sein. Ursprünglich hatte es von der Stadt geheißen, dass der Schule 688 Quadratmeter fehlten. Leberzammers Plan ist es, das Gebäude bis Juni 2021 fertigzustellen, sodass es dann eingerichtet werden und ab dem Schuljahr 2021/22 genutzt werden kann. Die Grafik zeigt, wie der Anbau an der Mittelschule Nördlingen künftig aussehen soll. Im Erdgeschoss sind eine Küche und eine Aula untergebracht, im ersten Stock sechs Klassenzimmer. Drei Klassenzimmer teilen sich jeweils einen Marktplatz, auf dem Schüler zusammenarbeiten können. Bild: Wehrmann Riedelsheimer erklärt, im Erdgeschoss werde sich eine Aula mit verschiebbaren Trennwänden und eine Küche befinden. Darin wird voraussichtlich ein Dienstleister aus der Region frisch kochen – auch für die Grundschüler. Im Obergeschoss lernen Schüler in sechs Klassenzimmern. Jeweils drei verfügen zusätzlich über einen „Marktplatz“. Dort können zum Beispiel Gruppenarbeiten erledigt werden. Vor drei Jahren stand die Erweiterung zunächst auf der Kippe: Damals hatte sich der Stadtrat dagegen entschieden, Geld für entsprechende Planungen bereitzustellen. Auch die Möglichkeit, Nördlinger Schüler in der Mittelschule Deiningen zu unterrichten, stand im Raum. Wenige Monate später revidierte das Gremium den Entschluss. Der Anbau kostet 8,1 Millionen Euro An der Kostenschätzung hat sich zwischenzeitlich einiges geändert. Sprach die Stadtverwaltung Anfang 2017 noch von einem 2,5 Millionen Euro teuren Bauwerk, gab Oberbürgermeister Hermann Faul am Montag Kosten von 8,1 Millionen an. Knapp 3,4 Millionen Euro soll der Freistaat zahlen. Faul will „optimistisch nach vorne schauen“ und dafür sorgen, dass die Schüler „optimale Verhältnisse“ vorfinden. Lesen Sie mehr zur Mittelschule Nördlingen : Nördlingen: Mittelschul-Anbau kostet 7,5 Millionen Euro Die Mittelschule wird auf dem Sportplatz erweitert Anbau an die Mittelschule kommt

Themen folgen