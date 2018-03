80-Jähriger fährt Fußgänger an

Der 35 Jahre alte Mann wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwer verletzt wurde ein 35 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Samstag, gegen 21.45 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 80-Jähriger mit seinem Wagen auf der Adamstraße stadtauswärts. Da die Ampelanlage außer Betrieb war, hielt er an der Kreuzung zur Augsburger Straße an. Zwei Fußgänger im Alter von 35 und 41 Jahren überquerten daraufhin die Straße. Der 80-Jährige fuhr dennoch wieder an und erfasste den 35-Jährigen. Der Fußgänger erlitt einen offenen Unterschenkelbruch und wurde mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen zu melden: Telefon 09081/29560. (pm)