18:47 Uhr

80-Jähriger missachtet Vorfahrt: Autos stoßen bei Wörnitzostheim zusammen

In der Nähe von Wörnitzostheim ist es im Kreuzungsberich der Staatsstraße 2221 zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos prallten gegeneinander, eins davon wurde gegen einen Baum geschleudert.

In der Nähe von Wörnitzostheim sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen, woraufhin eines der beiden gegen einen Baum geschleudert wurde. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 80-Jähriger von Wörnitzostheim her kommend die Vorfahrt eines 20-Jährigen, der auf der Staatsstraße 2221 unterwegs war. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Dadurch wurde der Pkw des Vorfahrtsberechtigten mit seinem Hänger über ein Verkehrszeichen gegen einen Baum geschleudert. Beide Unfallbeteiligten erlitten laut Polizei leichtere Verletzungen. Die Fahrzeuge hatten Totalschaden. Die Schadenshöhe liegt dabei bei etwa 11500 Euro. (pm)

