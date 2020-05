vor 37 Min.

80-jährige Radfahrerin bei Unfall in Wassertrüdingen verletzt

Laut Polizei hat die Frau großes Glück. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

In Wassertrüdingen ist eine 80-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überquerte eine 36-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen die Kreuzung an der Brauhausstraße/Ansbacher Straße. Sie wollte geradeaus in Richtung Lentersheim fahren. Dabei soll sie laut Polizeiangaben die 80-jährige Radfahrerin übersehen haben, die vorfahrtsberechtigt auf der Ansbacher Straße in Richtung stadteinwärts fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beide Verkehrsteilnehmer zusammen und die Radfahrerin stürzte. Sie musste wegen einer Kopfplatzwunde ärztlich behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. RN

