80-Jähriger radelt auf Gehweg und stürzt

Verbotenerweise ist ein 80-Jähriger am Donnerstag, gegen 17 Uhr, auf dem Gehweg an der Ulmer Straße beim Sixengarten geradelt. Als er dort stehenden Personen ausweichen musste, blieb er an einem Zaun hängen und stürzte von seinem Fahrrad. Der Mann wurde laut Polizeibericht leicht verletzt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Radfahren auf dem Gehweg nur Kindern bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr gestattet ist. Radfahrer, die missbräuchlich den Gehweg benutzen, droht ein Verwarnungsgeld. (AZ)