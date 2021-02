21:00 Uhr

81-jähriger Autofahrer verursacht Unfall in Bopfingen

In Bopfingen kam es zu einem Unfall, nachdem ein 81-Jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete.

Ein Mann missachtet beim überqueren einer Kreuzung in Bopfingen die Vorfahrt. Er stößt mit einem anderen Auto zusammen.

Ein 81-jähriger Autofahrer hat einen Unfall in Bopfingen verursacht. Nach Polizeiangaben sei der Mann am Mittwochmittag auf der Hauptstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Nördlinger Straße wollte er diese überqueren.

Unfall in Bopfingen: der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro

Dabei übersah er jedoch, dass eine 25-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pm)

