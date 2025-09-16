Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

81-jähriger Autofahrer verursacht Unfall in Neresheim: Motorradfahrer verletzt

Neresheim

81-Jähriger übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Ein Autofahrer kollidiert mit einem Biker, ein 18-Jähriger wird leicht verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall hat sich am Montag in Neresheim ereignet.
    Ein Unfall hat sich am Montag in Neresheim ereignet. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 16.15 Uhr einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr auf der Heidenheimer Straße in Neresheim und wollte von dieser nach links in ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er laut Polizeiangaben ein entgegenkommendes Motorrad. Der 18-jährige Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden