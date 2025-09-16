81-Jähriger übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 16.15 Uhr einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr auf der Heidenheimer Straße in Neresheim und wollte von dieser nach links in ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er laut Polizeiangaben ein entgegenkommendes Motorrad. Der 18-jährige Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. (AZ)

