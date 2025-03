82-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 82-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bettendorf und Heuberg verletzt. Gegen 17.35 Uhr wollte die Seniorin mit ihrem E-Bike zwischen den dortigen Pferdekoppeln nach links abbiegen. Zeitgleich bog ein 59-jähriger Autofahrer aus einer Seitenstraße nach links in Richtung Heuberg ab und übersah dabei die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau stürzte und verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)

