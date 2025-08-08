Icon Menü
82-Jährige verliert Kontrolle: Pkw kracht gegen Mülltonnenhäuschen in Nördlingen

Nördlingen

82-Jährige verliert Kontrolle über Pkw und kracht gegen Mülltonnenhäuschen

Eine Frau ist am Donnerstag in Nördlingen frontal gegen ein Mülltonnenhaus gefahren. Der Schaden ist vierstellig.
    Eine Seniorin ist gegen ein Mülltonnenhäuschen gefahren.
    Eine Seniorin ist gegen ein Mülltonnenhäuschen gefahren. Foto: Andrea Warnecke, dpa-tmn (Symbolbild)

    Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Beim Ausparken aus einer seitlichen Parklücke in der Johannes-Weinberger-Straße habe die Frau die Kontrolle über ihren Pkw verloren und fuhr frontal gegen ein gegenüberliegendes Mülltonnenhäuschen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau verursachte einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. (AZ)

