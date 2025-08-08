82-Jährige verliert Kontrolle über Pkw und kracht gegen Mülltonnenhäuschen

Eine 82-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstagnachmittag in Nördlingen einen Unfall verursacht. Beim Ausparken aus einer seitlichen Parklücke in der Johannes-Weinberger-Straße habe die Frau die Kontrolle über ihren Pkw verloren und fuhr frontal gegen ein gegenüberliegendes Mülltonnenhäuschen, wie es im Polizeibericht heißt. Die Frau verursachte einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. (AZ)

