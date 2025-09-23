Icon Menü
82-Jähriger übersieht 23-jährige Autofahrerin: Unfall am Inneren Ring mit 6000 Euro Schaden

Nördlingen

Unfall am Inneren Ring: 82-Jähriger übersieht 23-jährige Autofahrerin

Am Montagnachmittag kam es am Inneren Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 82-Jährigen und einer 23-jährigen Autofahrerin.
    Ein 82-Jähriger hat am Montag eine 23-jährige Autofahrerin am Inneren Ring übersehen.
    Ein 82-Jähriger hat am Montag eine 23-jährige Autofahrerin am Inneren Ring übersehen. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag am Inneren Ring ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 82-Jähriger vom Bleichgraben in den Inneren Ring abbiegen. Dabei übersah er eine in Richtung Bopfingen fahrende 23-jährige Autofahrerin. Der Mann stieß mit der rechten vorderen Stoßstange in die Fahrerseites ihres Wagens und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ).

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Franz Mühlbauer

    Vorgeschriebene, regelmäßige Fahrtauglichkeitstests ab 65 sind keine Altersdiskriminierung, sondern eine sinnvolle Prävention zur Unfallvermeidung. Meine lieben, verdienten Senior*innen: Kein falscher Stolz, lasst euch durchchecken und gut ist.

