Unfall am Inneren Ring: 82-Jähriger übersieht 23-jährige Autofahrerin

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag am Inneren Ring ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 82-Jähriger vom Bleichgraben in den Inneren Ring abbiegen. Dabei übersah er eine in Richtung Bopfingen fahrende 23-jährige Autofahrerin. Der Mann stieß mit der rechten vorderen Stoßstange in die Fahrerseites ihres Wagens und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ).
Nördlingen
Vorgeschriebene, regelmäßige Fahrtauglichkeitstests ab 65 sind keine Altersdiskriminierung, sondern eine sinnvolle Prävention zur Unfallvermeidung. Meine lieben, verdienten Senior*innen: Kein falscher Stolz, lasst euch durchchecken und gut ist.
