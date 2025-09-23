Unfall am Inneren Ring: 82-Jähriger übersieht 23-jährige Autofahrerin

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Vorgeschriebene, regelmäßige Fahrtauglichkeitstests ab 65 sind keine Altersdiskriminierung, sondern eine sinnvolle Prävention zur Unfallvermeidung. Meine lieben, verdienten Senior*innen: Kein falscher Stolz, lasst euch durchchecken und gut ist.

