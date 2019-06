vor 26 Min.

83-Jähriger übersieht Auto: Hoher Sachschaden

Insgesamt drei Fahrzeuge werden in den Unfall verwickelt, berichtet die Polizei.

Auf der Staatsstraße 2213 bei Alerheim hat sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 55000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 83-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Pkw vom Muttenauhof und überquerte die Staatsstraße in Richtung Rudelstetten. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto einer 55 Jahre alten Frau, die gerade von Nördlingen in Richtung Wemding fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen.

Der Wagen der Frau wurde auf das Auto einer 49-jährigen Verkehrsteilnehmerin geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so die Polizei. Zwei Fahrzeuge wurden total beschädigt, am Auto der 49-Jährigen entstand durch den Aufprall ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Rudelstetten unterstützte mit 15 Helfern an der Unfallstelle. (pm)

