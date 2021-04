85-Jähriger wird bei Unfall bei Wallerstein leicht verletzt

Aus bislang ungeklärten Gründen kommt ein 85-jähriger Autofahrer bei Wallerstein von der Fahrbahn ab. Er wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei Wallerstein ist ein 85-Jähriger am Samstagvormittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Senior fuhr mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Ehringen kommend in Richtung Wallerstein. Aus bislang unbekannter Ursache kam er laut Polizeibericht dabei nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus nach Nördlingen gebracht. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (pm)

