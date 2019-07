85 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer übersieht die Seniorin, die auf dem Radweg unterwegs war. Die Frau stürzte und verletzte sich - glücklicherweise trug sie einen Helm.

Eine 85 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin mit ihrem Elektroroller am Donnerstagmittag auf dem Radweg in der Hofer Straße unterwegs. Ein 46-jähriger Autofahrer wollte von der Industriestraße kommend mit seinem Pkw in die Hofer Straße einbiegen und übersah die Frau. Der Mann touchierte die Senioren leicht. Die 85-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichtere Prellungen zu, so die Polizei. Den Vorschriften entsprechend hatte die Seniorin einen Schutzhelm getragen. Insgesamt ging der Unfall glimpflich ab, es entstand kein weiterer Schaden, berichten die Beamten weiter. (pm)