85-Jähriger verletzt sich bei Fahrradunfall in Nördlingen – Zeugen gesucht

Nördlingen

85-Jähriger schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 85-Jähriger erlitt bei einem Fahrradunfall schwere Kopfverletzungen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.
    Ein Rettungshubschrauber brachte den 85-Jährigen in eine Klinik.
    Ein 85-Jähriger ist am Samstag bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann in der Ulmer Straße allein beteiligt und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, obwohl er einen Helm trug. Das genaue Unfallgeschehen ist unbekannt, da bisher keine Zeugen bekannt sind, die den Sturz beobachtet haben. Der Verletzte wurde nach dem Unfall umgehend vom Rettungsdienst versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg geflogen, wo die medizinische Versorgung fortgesetzt wird. Die Polizei Nördlingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 09081 / 2956-0 zu melden.

