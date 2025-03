89-Jähriger wird auf seinem Roller angefahren

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 13.25 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr auf der Krankenhausstraße in Richtung Oskar-Mayer-Straße und wollte dort nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 89-jähriger Rollerfahrer auf der Oskar-Mayer-Straße in Richtung Krankenhaus und wollte nach links in die Krankenhausstraße abbiegen. Laut Polizeibericht übersah der Pkw-Fahrer den Rollerfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden, der 89-Jährige stürzte. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2000 Euro geschätzt. (AZ)

