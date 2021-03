09:33 Uhr

90-jähriger Autofahrer fährt an Nördlinger Kreuzung in eine Autofahrerin

Ein Autofahrer fährt an einer Nördlinger Kreuzung in eine andere Verkehrsteilnehmerin. Beide bestehen darauf, dass ihre Ampel grün war. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 90-jähriger Mann ist in Nördlingen mit seinem Auto in das Auto einer 45-jährigen Frau gefahren. Nach Angaben der Polizei sei der Unfall am Mittwochnachmittag an einer Kreuzung, nahe dem Krankenhaus passiert. Die Frau, die geradeaus die Kreuzung überqueren wollte, habe angegeben, dass für sie die Ampel auf Grün geschalten war.

Bei dem Zusammenstoß in Nördlingen wurde niemand verletzt

Der 90-Jährige hingegen gab an, dass für ihn die Ampel nicht auf Rot gezeigt hat. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Nördlingen nun Zeugen, die die Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt bestätigen können. (pm)

