93-Jähriger übersieht Traktor in Kreisverkehr

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 11.40 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Reimlingen ereignet. Ein 93-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Staatsstraße von Nördlingen kommend in Richtung Reimlingen. Beim Kreisverkehr, Höhe Heuweg, wollte er in diesen einfahren und übersah dabei laut Polizeibericht einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Traktor eines 27-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch am Pkw des 93-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand. Am Traktor entstand kein Schaden. (AZ)

