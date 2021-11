A-Klasse Nord

Halbzeitbilanz: Wer ist das beste Heimteam? Wer letzter in der Fairnesstabelle?

Plus Die Halbzeitbilanz in der A-Klasse Nord fällt an der Spitze deutlich aus, der SC Athletik ist dagegen noch ohne Sieg. Wer hat die meisten gelben Karten? Hier gibt es die Statistiken.

Von Klaus Jais

Der SV Mauren ist auf dem Weg zur Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Nord nicht mehr aufzuhalten. Die Harburger Stadtteilmannschaft hat bereits acht Punkte Vorsprung vor dem schärfsten Verfolger SpVgg Minderoffingen und obendrein ein Spiel weniger absolviert. Doch wie sind die Statistiken abseits davon? Wer sind die besten Torschützen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

