Eineinhalb Jahre auf den Spuren deutscher Geschichte

14 Schüler und Schülerinnen des Oettinger Gymnasiums waren auf den Spuren geteilter deutscher Geschichte. Nun präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Zeitreise online. Sie war mit vielen Hürden und Rückschlägen verbunden

Am Anfang der elften Klasse war zunächst alles neu für uns, auch das P-Seminar. Wir hatten zwar das Thema „30 Jahre Wiedervereinigung – Deutschland einig Vaterland?“ und wussten, dass wir nach eineinhalb Jahren ein Endprodukt brauchen. Doch keiner von uns 14 Schülerinnen und Schülern konnte sich unter diesem Thema etwas Genaueres vorstellen. Von einem ausgeklügelten Plan war keine Spur, doch der Vorschlag, eine Wanderung entlang der innerdeutschen Grenze zu unternehmen, gefiel uns allen.

So fingen wir an, von unserer Reise zu träumen …

Ein Bus sollte uns nach Mödlareuth bringen. Ein Ort, der durch die Grenze geteilt wurde. Dort wollten wir dem Bürgermeister interviewen und mit zahlreichen Bürgern interessante Gespräche führen. In den folgenden Tagen sollten wir an der Grenze entlang wandern, neue Orte entdecken und den Austausch mit Bewohnern genießen. Wir hätten überlegen wollen, welche Fragen wir zum Mauerfall stellen würden: nahe am Menschen, ohne Vorurteile, einfach zuhören. Die Abende in den Jugendherbergen hätten wir gemeinsam verbringen und dabei den vergangenen Tag Revue passieren lassen wollen. Zum krönenden Abschluss wollten wir letztendlich mit dem Zug nach Berlin fahren. Darauf haben wir uns am meisten gefreut, weil die Hauptstadt nicht nur eng mit unserem Thema verbunden ist, sondern auch viele neue Eindrücke hätte bieten sollen. Dann wären wir durch das geeinte Berlin gelaufen, hätten den Anblick des Brandenburger Tors genossen und wären hindurchgelaufen, was noch vor 30 Jahren undenkbar gewesen war. Zudem hätten wir das Reichstagsgebäude besucht und uns bei einem Mittagessen an der Spree entspannt. Wir wollten an der East Side Gallery entlangschlendern und dabei den Eindruck einer Weltstadt aufsaugen. Am Ende der Woche wären wir glücklich und zufrieden mit dem Nachtzug nach Hause gefahren und hätten uns darauf gefreut, unseren Freunden und Familien von all unseren Erlebnissen und Erfahrungen zu erzählen. So stellten wir uns unsere Wanderung an der innerdeutschen Grenze vor.

P-Seminar-Schüler stoßen an viele Hürden

Also machten wir uns an die Arbeit. Zunächst informierten wir uns über die DDR im Allgemeinen und die Mauer, die Stasi und die Treuhandanstalt im Besonderen und haben uns von der Geschichte inspirieren lassen. Dann fingen wir an, die Reise genauer zu planen. Doch dies erwies sich als schwierig, da die Übernachtungsmöglichkeiten und Zugverbindungen wegen der Corona-Krise sehr begrenzt waren. Nach einigen Wochen harter Arbeit stellten wir jedoch eine Route auf die Beine. Sie entsprach unseren Vorstellungen und wir waren voller Vorfreude. Doch als es endlich soweit war und wir alle in den Startlöchern standen, zerplatzte unser Traum: Wegen des Coronavirus mussten wir unsere Reise verschieben und auf vier Tage verkürzen.

Die Alternativ-Tour wollten wir auf dem Rad machen, um möglichst viele Orte zu sehen. Doch die bis dahin so freudige Stimmung war auf einmal wie weggepustet. Die Enttäuschung war groß. Die Corona-Zahlen stiegen, unsere Laune fiel, denn an eine Reise war nicht mehr zu denken. Ganz schwand die Motivation jedoch nicht. Selbst als die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verschärft und Mehrtagesausflüge verboten wurden, legten wir unsere ganze Hoffnung in einen Tagesausflug nach Mödlareuth.

Doch die pandemische Lage wurde nicht besser. Auch diese Unternehmung konnten wir nicht umsetzen, da bei der Busfahrt die nötigen Hygienemaßnahmen nicht hätten eingehalten werden können. Als unser Lehrer uns diese Nachricht mitteilte, starrten wir alle ratlos und niedergeschlagen in den Raum. Die monatelange Vorarbeit war umsonst. Dieser Rückschlag raubte uns unsere Motivation. Wir zweifelten an unserem Projekt, da die Wanderung nicht nur Grundlage unseres Endprodukts, sondern auch der Höhepunkt unseres Seminars gewesen wäre. Sollten wir also alles hinwerfen?

Es musste einen anderen Weg geben, unser P-Seminar zu retten. Nach mehreren Anläufen rafften wir uns auf und fanden eine alternative Lösung.

Zeitzeugen befragt

Wir entschieden uns dazu, verschiedene Zeitzeugen per Videokonferenz zu befragen. Deren Kontakt erhielten wir über Bürgermeister, Museen oder Zeitzeugenbüros. Wir erfuhren viel über die Leben der Zeitzeugen, ihre Eindrücke und ihren Umgang mit einem geteilten Deutschland. Viele dieser Erzählungen bewegten uns sehr und brachten uns zum Nachdenken. Zum Beispiel Eckart Hübener, der mit anderen den Systemwechsel aktiv herbeiführen wollte und deshalb inhaftiert wurde, oder Eike Christine Radenwahn, die versucht hatte, über die Donau in den Westen zu fliehen.

Durch diese Interviews erhielt unser P-Seminar wieder eine Perspektive und wir waren ermutigt, ein geniales Endprodukt zu erstellen: Als Team gestalteten wir eine Website, die unsere Interviews und unsere ursprüngliche Route darstellt. Darüber hinaus nahmen wir als Unterrichtsmaterial für den Geschichtsunterricht der unteren Jahrgangsstufen verschiedene Podcasts auf, die als Zeitzeugenquelle dienen können.

Trotz vieler Rückschläge haben wir ein gutes Endprodukt gestaltet und sind damit sehr zufrieden. Wir geben die Hoffnung nicht auf, unsere Reise nach dem Abitur nachholen zu können.

Website Das Projekt ist im Internet unter https://tusshahn.wixsite.com/p-seminar zu finden.

Geschrieben von den Schülern des P-Seminars

