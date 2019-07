vor 46 Min.

AKF: Kulinarisches aus aller Welt

Von Schmuck bis Kunsthandwerk: Am letzten Tag des Afrika-Karibik-Festivals präsentieren Künstler und Händler ihre Produkte. Auch auf der Bühne war einiges geboten.

Von Toni Kutscherauer

Als Abschluss und Höhepunkt des viertägigen Afrika-Karibik-Festivals (AKF) hat am Sonntag der Afrika-Karibik-Markt seine Pforten geöffnet. An einer Vielzahl von Buden und Ständen präsentierten Künstler, Händler, Fieranten und Musikanten ihr vielfältiges Angebot: Schmuck, Kleidung, Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse aus aller Welt. So bot sich ein buntes Bild, als mehrere Tausend Besucher das Festgelände bevölkerten, sich umsahen, eine Kleinigkeit kauften, exotisches Essen zu sich nahmen oder sich einfach nur entspannten.

Außerdem hatten die Veranstalter ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt, das für zusätzliche für Unterhaltung und Ablenkung bei allen Altersgruppen sorgte. Die jüngeren Besucher konnten Rolands Märchenstunde genießen, bei der AKF-Zirkusschule das Jonglieren oder Stelzenlaufen üben, sich an den Späßen von „Fräulein Piepenstock und Clown Hepp“ erfreuen oder den Akrobaten „Eichi“ bestaunen, wie er die Keulen und Bälle aus seinem „Spaßkoffer“ durch die Luft fliegen lässt.

Für Jung und Alt waren wiederum Ashtanga Yoga, eine Kräuterwanderung, ein Tanz-Workshop und weitere Möglichkeiten zur Selbsterfahrung angeboten. Und wer nur mal abschalten wollte, fand in den verschiedensten Chill-Out-Areas seinen Platz.

Trommelnder Walking Act mit Straßenmusik

Einen festen Platz auf dem Festgelände besitzt seit einigen Jahren die „Wallstreet-Gallery“, wo insgesamt neun „Wall-Artists“ ihre ganz eigenen Interpretationen von urbaner Kunst und Street Art präsentieren, um beim Betrachter ein Bewusstsein für diese besondere Kunstform zu schaffen. Beim „Live-Painting“ konnten sich die Besucher gleich daneben im Selbstversuch in ihren Talenten üben. Ebenfalls nicht mehr wegzudenken ist der Poetry Slam-Wettbewerb, bei dem unter der Leitung des mehrfachen fränkischen Meisters Michael Jakob in der inzwischen siebten Auflage die besten Wortakrobaten ermittelt werden.

Musik gab es natürlich auch am Marktsonntag. So sorgte die „Batukeros Space Groove Band“ als trommelnder Walking Act mit Straßenmusik aus Brasilien für den richtigen Rhythmus. Und auch auf der Hauptbühne gab es nochmals drei tolle Live-Konzerte zum Genießen: Zunächst zeigte Ezé Wendtoin, der schon die Tage zuvor die Moderation der einzelnen Gigs übernommen hatte, zusammen mit seiner Band aus Burkina Faso, dass er trotz seiner jungen Jahre bereits ein großartiger Musiker, Liedermacher und Entertainer ist.

Ein besonderer Genuss war der starke Auftritt von Wally und Ami Warning – vor allem, wenn man Vater und Tochter auf einer Bühne erleben kann. Mit ihren markanten Stimmen und einem schwungvollen Crossover-Stilmix zogen sie trotz sommerlicher Temperaturen zahlreiche Besucher vor die Bühne, die in der Zugabe mit dem Tophit „No Monkey“ belohnt wurden. Für den Schlussakkord sorgte das Berliner Duo „Raggabund“ mit seiner Backing-Band „The Dubby Conquerers“. Mit einem rasanten Mix aus Reggae, Latin, Dancehall, Cumbia und Hiphop mobilisierten die beiden Brüder noch ein letztes Mal die Tänzer im Publikum.

Damit ging am Sonntagabend ein kunterbuntes Afrika-Karibik-Fest stilgerecht zu Ende. Der starke Besucherandrang aus nah und fern bewies, dass man sich die Besucher bei dem Multi-Kulti-Event in Wassertrüdingen wohlfühlten, das in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für das kulturelle Leben in der Region darstellt.

Ein Highlight des Afrika-Karibik-Festivals war der Auftritt von dieser Band.

