AKF und Gartenschau sollen sich nicht im Weg stehen

Das Interesse am „Respect Camping Ticket“ wächst. So läuft das Afrika-Karibik-Fest in Wassertrüdingen ab.

Der Vorverkauf läuft bestens, die Wetterprognose verheißt sonnige Tage und das Programm wird „heiß“. Das Organisationsteam vom Afrika-Karibik-Fest (AKF) hatte mit der Stadt Wassertrüdingen zu einem Pressegespräch für das von Donnerstag, 18. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, stattfindende AKF eingeladen. Mit Blick vom Regionalpavillon auf den Campingplatzbereich des AKF, denn an diesem Platzbereich hat sich nichts geändert. Ebenso wie für den Bühnenbereich, der sich wie 2018 auf der Freifläche zwischen dem Ausstellungsbereich des Wörnitzparks und dem Großparkplatz an der Oettinger Straße befindet.

„Wir hatten letztes Jahr mit Blick auf die Gartenschau bereits einen erfolgreichen Testlauf für diese Wegeführung und Festivalgelände“, sagt Michael Harich vom AKF-Team. Die Camper werden auf den Wiesen rund um das Wörnitzfreibad ihren Platz finden, mit deutlich gestiegenem Interesse am „Respect Camping Ticket“. Familienfreundlicher auch mit einzuhaltender Nachtruhe, sind die Vorteile. Für die Stadt Wassertrüdingen bescheinigten Geschäftsleiter Peter Schubert aus langjähriger Erfahrung, das Festival findet zum siebten Mal in Wassertrüdingen statt, und Bürgermeister Stefan Ultsch dem vierköpfigen Kernteam mit Heather Donaldson, Flippo Riedel, Günter „Bommel“ Wager und Michael Harich eine ausgeklügelte und durchdachte Organisation dieses in Wassertrüdingen wegen der lockeren Stimmung beliebten Festivals. Eng könnte es lediglich beim Afrika-Markt am Sonntag, 21. Juli, werden. An Wochenenden kommen schon mal 10.000 Besucher zur Gartenschau und dieselbe Besucherzahl wird zum Afrika-Markt erwartet.

Dennoch sei bisher laut Ultsch kein Verkehrs- oder Parkchaos entstanden. Die Anfahrtswege werden klar geregelt, zum Campingplatz ausschließlich über die Schmalzmühle und den Verbindungsweg von Reichenbach und während des Festivals wird die Zufahrt zum Parkplatz bei der Abzweigung nach Geilsheim und die „Hungerbühlbrücke“ zum Parkgelände gelenkt. Mit 8000 Fans rechnen die Organisatoren, die ein zugkräftiges Musikprogramm zusammengestellt haben.

Am Freitag, 19. Juli, wird ab 21 Uhr „La Brass Banda“ mit ihrem unverwechselbaren „Bayerischen Gypsy Brass“ mitreißen, zuvor darf ab 18.45 Uhr laut „Bommel“ Wager „Greeen“, alias Pasquale Valentin Denefleh, aus Mannheim nicht versäumt werden. Er erstürmt derzeit die deutsche Reggae-Szene. Headliner am Samstag, 20. Juli, sind „Mono und Nikitaman“, für die das AKF und Wassertrüdingen ein echtes „Wohnzimmer“ bedeutet. Für Furore sorgten ihre bisherigen Auftritte. Und ab 21 Uhr kommt direkt aus Kingston/Jamaika „Rootz Underground“ mit der genialen Mischung aus Reggae, Dub und Rock. Das Festival wird eine Bereicherung auch für die Gartenschau, denn „die Trüdinger freuen sich auf das AKF“, so Peter Schubert.

