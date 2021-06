Angriff von Rottweiler: Hund beißt Hund

Der Hund einer Radfahrerin ist in Aalen von einem Rottweiler gebissen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag gegen 20 Uhr ist eine 30-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in der Schloßstraße in Aalen gefahren. Hierbei führte sie ihren Hund an der Leine mit. In diesem Bereich kam ihr ein Hundehalter mit einem Rottweiler entgegen. Unerwartet sei dann der Rottweiler auf den Hund der Fahrradfahrerin zugestürzt und habe diesen angefriffen, wie die Polizei mitteilt.

Hierdurch sei die Radlerin gestützt und verletzte sich leicht. Zudem biss der Rottweiler den Hund der 38-Jährigen ins Bein, so dass dieser von einem Tierarzt behandelt werden musste, heißt es im Polizeibericht. Der Hundehalter habe daraufhin seinen Hund zur Seite gezogen und sich entfernt, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960. (pm)