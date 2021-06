Auto-Aufbrecher flieht, als er angesprochen wird

Ein Mann soll versucht haben, in Aalen ein Auto aufzubrechen. Als er angesprochen wurde, flieht er.

Ein mutmaßlicher Dieb ist in der Nacht auf Montag wurde gegen 0.45 Uhr in der Hegelstraße in Aalen beobachtet worden. Nach Angaben der Polizei habe sich der Unbekannte an einem Mercedes zu schaffen gemacht. Nachdem er angesprochen wurde, sei er geflüchtet.

Er wird laut Polizeibericht als etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, mit sportlicher Figur und auffällig nach oben gestylte Haaren beschrieben. Bekleidet gewesen sei er mit camouflage-farbener Short sowie einer Bomber-Jacke in gleicher Farbe. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen. (pm)