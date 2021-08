Das sind die Sonderimpftermine im Ostalbkreis

Im Ostalbkreis gibt es zusätzliche Impftermine in Städten und Gemeinden.

Der Ostalbkreis ist Teil der Impfkampagne #dranbleibenBW und bietet weitere Pop-up-Termine. Deshalb bieten die Landkreisverwaltung und das Kreisimpfzentum Ostalbkreis weiterhin Impfungen im Impfzentrum und zusätzlich vor Ort in den Städten und Gemeinden ohne Terminvereinbarung an.

Folgende Pop-up-Impfungen gibt es an diesen Tagen: Dienstag, 3. August, von 9.30 bis 18 Uhr am Ipf-Treff Bopfingen, am Mittwoch, 4. August, von 14 bis 18 Uhr am Lidl-Parkplatz Heubach, am Donnerstag, 5. August, von 9.30 bis 18 Uhr bei Edeka Neresheim sowie bei Edeka Oberkochen. Am Freitag, 6. August, von 16.30 bis 23 Uhr bei McDonalds/RAN-Tankstelle in Aalen, am Samstag, 7. August, von 17 bis 22 Uhr beim Galgenbergfestival in Aalen sowie von 11 bis 19 Uhr im Kaufland in Ellwangen.

Auch im Aalener Impfzentrum können sich mit Einverständnis der Eltern 12- bis 17-Jährige gegen Corona impfen lassen. Geimpft wird der Pressemitteilung zufolge mit dem Impfstoff von Biontech. Bei unter 16-Jährigen ist eine Begleitung durch ein Elternteil notwendig. „Am Samstag, 31. Juli, steht von 9 bis 16.30 Uhr ein Kinderarzt als Ansprechpartner zur Verfügung.“ Aber auch alle anderen Impfärzte seien erfahrene Allgemein- oder Fachärzte, die bei Fragen zur Impfung umfassend beraten, heißt es in der Mitteilung. Weitere Informationen gibt es unter www.dranbleiben-bw.de. (pm)