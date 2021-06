Hauswand in Aalen wiederholt mit Eiern beworfen

Ein Haus ist in Aalen mit Eiern beworfen worden. Das ist nicht zum ersten Mal passiert.

Eine Hauswand ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr von Unbekannten in der Nägeleshofstraße in Aalen mit Eiern beworfen worden, teilt die Polizei mit. Da dies schon mehrere Male passiert sei, bittet das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361/5240. (pm)