Hund beißt Joggerin

Der Hund reißt sich von der Leine los und geht auf die Frau los.

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Sonntag von einem Hund in die Wade gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 10 Uhr im Bereich des ehemaligen Aalener Trimm-Dich-Pfades zwischen Triumphstadt und den Limes-Thermen joggen. Dabei kam ihr eine ältere Dame mit zwei angeleinten Hunden entgegen. Einer der Hunde riss sich plötzlich los und biss der Joggerin in die Wade, so die Polizei. (pm)