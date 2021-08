Aalen

SEK in Aalen: Mann droht Nachbarin und ist mit Messer bewaffnet

Ein Mann hat in Aalen am Montag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild)

In Aalen ist es am Montagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann soll sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahemzustand befunden haben. Er wurde festgenommen.

Weil er seiner Nachbarin gedroht haben soll, ist in Aalen gegen 16:15 Uhr in der Eichwaldstraße ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen ausgelöst worden. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, begab sich der Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mit einem Messer bewaffnet auf eine Dachterrasse. Eine Gefährdung Unbeteiligter konnte zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden, teilt die Polizei am Dienstag mit. SEK in Aalen: Bewaffneter Mann wird festgenommen Durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos konnte der Mann gegen 19.45 Uhr letztlich festgenommen werden. Er soll nun in eine Fachklinik eingewiesen werden. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Was der Grund für die Bedrohung gewesen sein soll, ist bislang nicht bekannt. (RN) Lesen Sie dazu auch Harburg Plus SEK verhaftet möglichen Sex-Straftäter nahe Harburg

