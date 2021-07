Süßigkeiten im Wert von 200 Euro aus Mensa gestohlen

In eine Schulmensa im Ostalbkreis ist eingebrochen worden. Der unbekannte Dieb stahl Süßigkeiten im Wert von 200 Euro.

Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, ist ein Verkaufsfenster in den Pausenhof der Schillerschule in der Galgenbergstraße in Aalen durch einen bislang unbekannten Dieb aufgehebelt worden.

Anschließend wurden aus dem Verkaufsraum bzw. Küchenbereich Süßigkeiten im Wert von etwa 200 Euro entwendet, wie die Polizei berichtet. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240. (pm)