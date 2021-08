Beim Ausparken rutscht ein 85- Jähriger in Wasseralfingen von der Kupplung ab, weshalb er gegen ein anderes Auto prallt.

Ein 85-Jähriger hat am Donnerstag in Aalen-Wasseralfingen einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, hat er gegen 12.45 Uhr seinen Opel in der Wilhelmsstraße ausgeparkt. Dabei ist er laut Polizeibericht mit dem Fuß von der Kupplung abgerutscht, weshalb sein Fahrzeug einen Sprung nach vorne gemacht hat und gegen ein geparktes Auto geprallt ist. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Verkehrsinsel geschoben. Der Senior blieb unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (pm)

Lesen Sie dazu auch