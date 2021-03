Ab Donnerstag gelten im Rieser Einzelhandel wohl neue Regeln zum Einkaufen

Aufgrund der steigenden Inzidenzwerte ist das Einkaufen in Geschäften ab Donnerstag wahrscheinlich nur noch per „Click and Meet“ möglich. Kunden müssen, wie beim Modehaus Steingass oder anderen Einzelhändlern, zuvor einen Termin ausmachen.

Bild: Fotohaus Hirsch/Cara-Irina Wagner