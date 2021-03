10:30 Uhr

Ab Donnerstag müssen Schüler im Donau-Ries-Kreis zu Hause lernen

Präsenzunterricht wird bereits ab Donnerstag eingestellt. Schulen wurden kurzfristig informiert.

Von Martina Bachmann

Ab Donnerstag müssen Schüler im Landkreis Donau-Ries wieder zu Hause lernen. Das hat das Landratsamt in Donauwörth mitgeteilt. Der Präsenzunterricht werde beendet, heißt es in einem Schreiben, das die Schulen am Mittwochmorgen um 9.26 Uhr per E-Mail erhalten haben. Lediglich die Abschlussklassen dürfen noch in den Bildungseinrichtungen selbst unterrichtet werden, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Hintergrund für diese Entscheidung sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. Am Mittwoch lag die Inzidenz im Landkreis bei 183,1.

Die Kinderbetreuungseinrichtungen wechselten analog in die Notbetreuung. (mit pm)

